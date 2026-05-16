Перша ракетка України Еліна Світоліна стала чемпіонкою турніру WTA 1000 у Римі. У фіналі вона обіграла американку Коко Гофф з рахунком 6:4, 6:7, 6:2, повідомляє "Суспільне".

Перший сет фінального матчу тенісистки розпочали з обміну брейками до рахунку 4:4. У вирішальних геймах Світоліна змогла перехопити ініціативу і завершити сет перемогою з рахунком 6:4.

У другому сеті тенісистки за 12 геймів зіграли внічию, після чого партія перейшла в тай-брейк, де Гофф здобула перемогу і зрівняла рахунок у матчі.

Уже в третьому сеті за рахунку 2:2 Світоліна виграла чотири гейми поспіль, реалізувавши два брейк-пойнти, і завершила матч з рахунком 6:2 на свою користь.

Для Світоліної це вже 20-й титул на турнірах WTA в кар'єрі. Всього українські спортсменки виграли чотири фінали на турнірах WTA у 2026 році, два з них – на рахунку Світоліної.

Перемога Даяни Ястремської на турнірі WTA 125

Крім того, українська тенісистка Даяна Ястремська стала переможницею турніру WTA 125 у Пармі. Вона вийшла у фінал проти чешки Барбори Крейчикової через дві години після перемоги над іспанкою Джесікою Бузас Манейро.

Ястремська здобула перемогу в двох сетах – 6:3, 6:3. Для неї це друга перемога в кар'єрі на рівні тенісних челенджерів і перший трофей з 2023 року.

Світоліна повернулася до ТОП-10 рейтингу WTA

Нагадаємо, що Еліна Світоліна повернулася до ТОП-10 рейтингу WTA. Раніше вона показала найкращий результат за кар'єру на попередньому Грандслемі – Australian Open.

За вихід у півфінал Australian Open тенісистка заробила у світовому рейтингу додаткові 349 очок, завдяки чому їй вдалося повернутися до ТОП-10.

