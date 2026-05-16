Батько Дюбуа відмовляє його від третього бою з Усиком

Стенлі Дюбуа радить сину уникати шульги та обрати іншого суперника.

Батько британського боксера Даніеля Дюбуа заявив, що не хотів би бачити ще один бій свого сина проти українського чемпіона Олександра Усика після двох поразок від українця, пише talkSPORT.

Після перемоги Дюбуа над Фабіо Вордлі та здобуття титулу WBO заговорили про можливий третій поєдинок між британцем та Усиком. Однак батько спортсмена Стенлі Дюбуа вважає, що його сину варто обрати іншого суперника.

За словами Дюбуа-старшого, він би радив сину провести бій з іншим британським надважковаговиком, а не з Усиком.

"Я б порадив Даніелю битися з іншим британським надважковаговиком. Але Даніелю складно проти шульг, тому я б не радив йому виходити проти шульги, поки він не проведе ще хоча б один такий бій", – сказав він.

Серед можливих суперників він згадав Мозеса Ітауму.

Як Дюбуа став чемпіоном WBO

Поєдинок між Дюбуа та Вордлі відбувся у Манчестері. Уже на старті бою Вордлі відправив суперника в нокдаун, а в третьому раунді Дюбуа знову опинився на канвасі.

Втім, згодом Даніель перехопив ініціативу та почав домінувати. Рефері зупинив бій через серйозне розсічення на обличчі Вордлі, після чого Дюбуа став новим чемпіоном світу за версією WBO.

Історія боїв Усика та Дюбуа

Уперше Усик і Дюбуа зустрілися на рингу у 2023 році. Тоді українець переміг британця нокаутом.

У 2025 році боксери провели реванш за звання абсолютного чемпіона світу, і Усик знову достроково здолав Дюбуа.

