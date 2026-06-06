Білорусь повністю повернули до міжнародного велоспорту, а для росіян послабили обмеження

Тепер російським велосипедистам не потрібно подавати заявку на отримання статусу "індивідуального нейтрального спортсмена".

Міжнародний союз велосипедистів (UCI) дозволив спортсменам з Білорусі повернутися до міжнародних змагань. Також були послаблені санкції щодо велосипедистів з РФ. Про це повідомляється на сайті UCI.

Зазначається, що права велосипедистів, команд та спортивних чиновників з Білорусі повністю відновлено. Тепер представники цієї країни можуть брати участь у міжнародних змаганнях під національним прапором, включаючи Кубки та чемпіонати світу.

У своїй заяві керівний комітет UCI зазначив, що спирався на рекомендації Міжнародного олімпійського комітету (МОК) зняти санкції з Білорусі.

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Також тепер російським велосипедистам не потрібно подавати заявку на отримання статусу "індивідуального нейтрального спортсмена". Однак вони все ще не можуть використовувати національну символіку в змаганнях.

Крім того, UCI допустив росіян у "нейтральному" статусі до командних змагань, формат яких вимагає колективної участі.

Нагадаємо, що Міжнародний союз велосипедистів виключив представників Росії та Білорусі зі змагань у березні 2022 року. Уже в 2023 році UCI пом'якшив санкції, дозволивши росіянам і білорусам повернутися до змагань у "нейтральному" статусі.

Реакція України на допуск спортсменів з РФ та Білорусі до міжнародних змагань

Раніше Міністерство молоді та спорту повідомило, що Україна не планує бойкотувати міжнародні спортивні змагання, навіть після рішень окремих федерацій дозволити спортсменам з Росії та Білорусі виступати під власними прапорами.

У міністерстві зазначили, що нинішня стратегія полягає не в ізоляції, а в боротьбі безпосередньо на спортивних аренах.

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