Відразу дві європейські топ-збірні сенсаційно вилетіли з ЧС

Обидві команди програли в серії пенальті.

Збірні Німеччини та Нідерландів сенсаційно поступилися в 1/16 фіналу Чемпіонату світу з футболу.

Зокрема в ніч на 30 червня збірна Парагваю обіграла німецьку національну команду. Основний та додатковий час в грі закінчилися з рахунком 1:1. Парагвайці відкрили рахунок вже у першому таймі завдяки голу Хуліо Енсісо. А німці в другому таймі змогли лише раз реалізувати свою тотальну перевагу – рахунок зрівняв Кай Гаверц. Після додаткового часу матч перейшов у серію пенальті, в якій парагвайці виявилися сильнішими. Відразу троє німців не змогли реалізувати удар з точки – вже згадай Гаверц, Вольтемаде і Йонатан Та.

Зазначимо, що в 1/16 німці пройшли відносно просто. Вони виграли два матчі групи проти збірних Кюрасао та Кот-д'Івуару. Однак поступилися національній команді Еквадору. Втім, це не завадило їм вийти з групи з першого місця. Натомість збірна Парагваю вийшла з групи з третього місця, ставши передостанньою командою за цим показником.

Відео дня

Не менш сенсаційно зранку, 30 червня, збірна Нідерландів поступилася національній команді Марокко. Основний час в цій зустрічі також закінчився нічиєю з рахунком 1:1. На 72-й хвилині за нідерландців відзначився Коді Гапко. А вже в доданий арбітром час рахунок зрівняв Ісса Діоп. За наступні 30 хвилин команди не визначили переможця, тому гра так само перейшла в серію пенальті. В ній обидві команди кілька разів невдало пробили з точки, однак марокканці все ж виявилися влучнішими – з рахунком 2:3 вони проходять в 1/8 фіналу.

На шляху до 1/8 Нідерланди обіграли Туніс і Швецію, а також зіграли в нічию з Японією. Натомість Марокко вийшло з другого місця групи, в якій також були збірні Бразилії, Шотландії та Гаїті.

Новини футболі - найцікавіше

Зазначимо, що на цьому Чемпіонаті світу вже зафіксували низку рекордів. Зокрема лідер Аргентини Ліонель Мессі став найкращим бомбардиром в історії турніру, забивши 18 гол. Водночас цей показник не є фінальним, оскільки збірна Аргентини продовжує свій виступ на турнірі. Вже цією суботи команда Мессі зіграє проти національної команди Кабо-Верде.

Вас також можуть зацікавити новини: