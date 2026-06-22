Мессі встановив абсолютний рекорд на ЧС з футболу

38-річний футболіст зміг побити рекорд німця Мірослава Клозе.

Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі перевершив рекорд німця Мірослава Клозе за забитими м'ячами на чемпіонатах світу з футболу, повідомляє Чемпіон.

Відомий форвард забив гол в матчі 2-го туру групового турніру проти збірної Австрії, замкнувши передачу партнера у штрафному майданчику суперника.

Примітно, що цей гол став для Мессі вже 17-м на чемпіонатах світу і четвертим на поточному мундіалі.

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Таким чином, 38-річний футболіст зміг побити рекорд німця Мірослава Клозе, на рахунку якого 16 голів. Він одноосібно очолив список найкращих бомбардирів в історії турніру.

Тепер список найкращих бомбардирів в історії чемпіонатів світу виглядає так:

Ліонель Мессі (Аргентина) - 17 голів; Мірослав Клозе (Німеччина) – 16; Роналдо (Бразилія) – 15; Герд Мюллер (Німеччина) - 14; Кіліан Мбаппе (Франція) – 14; Пеле (Бразилія) - 12.

При цьому, видання також поділилося, що Мессі став першим гравцем в історії чемпіонатів світу з футболу, який не реалізував три пенальті в основний час.

Так, під час матчу з Австрією на 9-й хвилині форвард виконав 11-метровий, але не влучив по воротах. Для Мессі це вже третій нереалізований пенальті на чемпіонатах світу.

"У 2018 році його удар парирував голкіпер збірної Ісландії Ганнес Галльдоурссон, а у 2022-му – воротар збірної Польщі Войцех Щенсний", - йдеться в статті.

Видання додало, що згодом аргентинець реабілітувався і відзначився голом з гри. Це дозволило Мессі одноосібно очолити історичний рейтинг бомбардирів чемпіонатів світу.

Ліонель Мессі: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що за даними Bloomberg, Мессі з 2007 року заробив понад 700 мільйонів доларів у вигляді зарплати та бонусів. Окрім того, з урахуванням ринкових показників та доходів від інвестицій і спонсорства його чистий капітал перевищив позначку в 1 мільярд доларів. В нинішній команді аргентинець заробляє від 70 до 80 мільйонів доларів на рік. Крім того, Мессі активно розвиває бізнес-проєкти поза футболом. Зокрема, він випустив спортивний напій та став інвестором аргентинської мережі ресторанів. Завдяки цьому Мессі став другим футболістом-мільярдером після Кріштіану Роналду.

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