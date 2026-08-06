Після скандалу у Федерації футболу Інфантіно зберіг посаду, хоча Європа йому не вірить

Федерація футболу надіслала вибачення всім країнам-учасницям через скандал, пов’язаний із спробою продати частки в Чемпіонаті світу.

Джанні Інфантіно після скандалу з продажем часток у чемпіонаті світу продовжить обіймати посаду президента Міжнародної федерації футболу. Про це йдеться у заяві організації, опублікованій за підсумками засідання керівництва Федерації.

Як пише Sky News, генеральний секретар FIFA Маттіас Графстрем та члени правління організації "підтвердили повну підтримку" Інфантіно, який обіймає посаду президента ФІФА з 2016 року і має намір висунути свою кандидатуру на новий термін під час виборів у 2027 році.

ФІФА надіслала національним футбольним асоціаціям лист, у якому вибачилася за помилки, допущені під час розробки планів щодо продажу частки у чемпіонаті світу приватним інвесторам.

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"Ми щиро вибачаємося за ці помилки й обіцяємо, що вони більше не повторяться", – йдеться в листі. Там також зазначено, що витік планів ФІФА у ЗМІ – це одна з таких помилок.

У UEFA, однак, відкидають вибачення Інфантіно. Там наполягають, що Федерація не виконала поставлені умови – зокрема, гарантії того, що подібні пропозиції більше не висуватимуться – і заявляють, що, як і раніше, не довіряють Інфантіно.

Чому Європа готова бойкотувати чемпіонат світу з футболу

Додамо, що європейські країни обговорюють бойкот Чемпіонату світу з футболу, якщо Інфантіно продовжить реалізацію планів щодо продажу частини акцій турніру приватним інвесторам. За даними ЗМІ, Інфантіно хоче створити дочірню компанію вартістю $20 млрд і продати понад 20% нової FIFA Forward Enterprise, залучивши $4,2 млрд.

Близько 20% прав мала отримати група приватних інвесторів на чолі з Джошуа Кушнером – братом Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа. Ця ідея викликала різку критику з боку національних футбольних федерацій та клубів. Після цього ФІФА відмовилася від своїх планів.

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