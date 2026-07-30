Європа бойкотуватиме чемпіонат світу через плани FIFA

За наявною інформацією, Футбольна асоціація взагалі не знала про ці плани до того, як FIFA поспішно оголосила про них.

Союз європейських футбольних асоціацій (UEFA) та всі 55 його європейських асоціацій бойкотуватимуть чемпіонат світу, якщо голова Міжнародної федерації футболу (FIFA) Джанні Інфантіно продасть частину турніру приватним інвесторам.

За словами джерела Sky News, країни-члени UEFA мали провести цього тижня екстрену віртуальну нараду, щоб обговорити свою незгоду зі спробою FIFA створити нову комерційну компанію із залученням зовнішніх інвестицій.

Зазначається, що ці плани та те, як вони з’явилися, викликали нову хвилю обурення в UEFA щодо того, як Інфантіно керує організацією.

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За наявною інформацією, Футбольна асоціація абсолютно не знала про ці плани до поспішного оголошення FIFA.

Експерт зі спортивних фінансів Кіран Магуайр заявив, що UEFA може мати "важелі тиску" на FIFA, оскільки організація відкрито критикує плани FIFA щодо проведення чемпіонату світу.

За його словами, позиція Інфантіно на чолі FIFA може опинитися під загрозою, якщо будуть зроблені поступки європейському керівному органу футболу. Він додав:

"Я думаю, що UEFA є одним із найбільших спонсорів, якщо говорити про права на трансляцію змагань. UEFA, можливо, також вела переговори зі спонсорами чемпіонату світу, які не хочуть проводити чемпіонат світу без європейських команд, тому вони відчувають, що мають певні важелі впливу. І певною мірою можна стверджувати, що FIFA потребує UEFA більше, ніж UEFA потребує FIFA".

Плани Інфантіно

У вівторок FIFA підтвердила, що Інфантіно хоче створити дочірню компанію вартістю 20 млрд доларів і продати понад 20% нової компанії FIFA Forward Enterprise, залучивши 4,2 млрд доларів.

Раніше повідомлялося, що FIFA хоче збільшити квоту учасників на Чемпіонат світу-2030, при цьому це пов’язано з бажанням залучити до мундіалу збірну Китаю.

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