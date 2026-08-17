Ребров вляпався в новий скандал, зігравши в теніс з екскапітаном збірної РФ

Березуцький донедавна очолював професійний російський клуб.

Екстренер збірної України, а нині віцепрезидент Української асоціації футболу Сергій Ребров зіграв у падел-теніс з колишнім гравцем збірної Росії Василем Березуцьким. Про це повідомляє "Футбол України", публікуючи відповідне відео.

Зазначимо, що Березуцький зіграв у понад 100 матчах у складі збірної РФ. Крім того, під час Чемпіонату світу 2014, а також Євро-2016 він був капітаном національної команди країни-агресора. Після завершення карʼєри футболіста, Березуцький став футбольним тренером. Останнім місцем його роботи був російський клуб "Урал", який він очолював до червня 2026 року.

Зазначимо, що це не перший публічний скандал за участю Реброва після його відходу зі збірної України. Зокрема в травні 2026 року його розкритикували за те, що екстренер вніс 30 млн грн застави за колишнього очільника Офісу Президента Андрія Єрмака.

Відео дня

Додамо, що хоч Ребров і пішов з посади головного тренера Збірної України з футболу, він продовжує перебувати на посаді в УАФ. Наразі він є віцепрезидент Української асоціації футболу. Нещодавно зокрема повідомлялося, що він вперше прибув до України після свого звільнення.

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