За рік роботи французу запропонували 100 млн євро.

Екстренер іспанського "Реала" Зінедін Зідан отримав пропозицію очолити саудівський клуб "Аль-Хіляль". Про це пише видання Lʼequipe.

Зазначається, що французький тренер може відновити карʼєру й наразі має кілька варіантів. Серед них, зокрема, була пропозиція і від "Аль-Хіляля". Видання зазначає, що йшлося про річний контракт із зарплатою в понад 100 млн євро. Втім Зідан її відхилив.

Також журналісти повідомляють, що Зідан може очолити інший проєкт. Зокрема, це може бути збірна Франції, яка наразі готується до відбіркових матчів на Чемпіонат світу.

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Нагадаємо, що серед суперників Франції зокрема є і збірна України.

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Напередодні став відомий переможець Ліги чемпіонів. У фінальному матчі, що відбувся в Мюнхені, французький "ПСЖ" розгромив італійський "Інтер" з рахунком 5:0. Для парижан це став перший трофей Ліги чемпіонів за всю історію.

Тим часом в Україні визначилися всі команди, які зіграють в наступному сезоні УПЛ. До 16 команд елітного дивізіону вперше доєдналися "Епіцентр", СК "Полтава" та "Кудрівка". Також в УПЛ повернеться харківський "Металіст 1925".

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