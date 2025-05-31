Для команди це перший у її історії трофей Ліги чемпіонів.

Ввечері у суботу, 31 травня, відбувся фінал Ліги чемпіонів сезону 2024-2025. На полі "Альянц-Арени" в Мюнхені за кубок змагалися французький "ПСЖ" та італійський "Інтер".

Французький клуб просто розгромив суперника на полі. Гра завершилася з рахунком 5:0 на користь "ПСЖ". Для команди це перший у її історії трофей Ліги чемпіонів.

У свою чергу, Луїс Енріке вдруге стає володарем трофея після тріумфу з Барселоною у 2015-му.

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Рахунок у фіналі відкрив на 12-й хвилині захисник парижан Ашраф Хакімі, який раніше виступав у складі "Інтера". Два наступні м'ячі у ворота міланців забив 19-річний француз Дезіре Дуе (на фото) - на 20-й і 63-й хвилинах.

Ще два голи в матчі забили грузинський легіонер ПСЖ Хвича Кварацхелія на 73-й хвилині і ще один 19-річний футболіст парижан - Сенні Меюлю.

Ліга чемпіонів. Фінал.

"ПСЖ" – "Інтер" – 5:0.

Голи: Хакімі (12), Дуе (20, 63), Кварацхелія (73), Маюлю (87).

Стартові склади команд:

"ПСЖ" Доннарумма – Хакімі, Пачо, Маркіньйос, Мендеш (Лукас Ернандес, 78) – Руїс, Вітінья, Невеш – Дуе (Барколя, 66), Дембеле, Кварацхелія (Рамуш, 84)

Запасні: Сафонов, Тенас, Кімпембе, Лі Кан Ін, Маюлю, Заїр-Емері, Лукас Бералдо, Мбайє

"Інтер": Зоммер – Павар (Біссек, 54; Дарміан, 62), Ачербі, Бастоні – Думфріс, Мхітарян (Аугусто, 62), Чалханоглу (Аслані, 70), Барелла, Дімарко (Залевськи, 54) – Лаутаро, Тюрам

Запасні: Ді Дженнаро, Мартінес, де Врей, Зелінськи, Арнаутович, Фраттезі, Таремі

Арбітр матчу: Іштван Ковач (Румунія).

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