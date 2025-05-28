Матч було зіграно у польському Вроцлаві.

Ввечері 28 травня у фіналі цьогорічної Ліги конференцій зіграли іспанський "Бетіс" та англійський "Челсі". Перемогу у матчі здобули лондонці з розгромним рахунком 4:1.

"Бетіс" дуже швидко відкрив рахунок у матчі - Ельзальзуллі вже на 9-й хвилині в один дотик пробив Йоргенсена точно у правий кут.

У другому таймі "Челсі" почав створювати постійний тиск на ворота Адріана. Протягом шести хвилин спочатку Енцо на 65-ій хвилині після пасу Палмера зрівняв рахунок, а потім Джексон вивів лондонців уперед на 70-ій.

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Через 13 хвилин Санчо неймовірним ударом фактично вбив інтригу у матчі. Вже у доданий час іспанців добив Кайседо.

Таким чином, "аристократи" зібрали повну колекцію континентальних кубків: до призів Ліги чемпіонів, Ліги Європи, Кубка Кубків та Суперкубку вони мають і кубок Ліги конференцій.

Ліга конференцій. Фінал

"Бетіс" - "Челсі" - 1:4

Голи: Ельзальзуллі, 9 - Енцо, 65, Джексон, 70, Санчо, 83, Кайседо, 90+1

Попередження: Перро, 90+5 - Кайседо, 40, Бадьяшиль, 55

"Бетіс": Адріан - Сабалі, Бартра, Натан, Рікардо Родрігес (Перро, 46) - Форнальс, Іско, Кардосо - Антоні, Бакамбу (Руїбаль, 72), Еззальзулі (Х. Родрігес, 53)

Запасні: Вієйтес, Гонсалес, Альтіміра, Ло Чельсо, Менді, Ортіс, П. Гарсія

"Челсі": Йоргенсен - Гюсто (Джеймс, 46), Чалоба, Бадьяшиль (Колвілл, 61), Кукурелья - Енцо, Кайседо - Нето (Санчо, 61), Палмер (Гію, 87), Мадуеке - Джексон (Дьюсбері-Голл, 80)

Запасні: Санчес, Бергстрем, Адарабіойо, Нкунку, Джордж, Ачімпонг, Амугу

Матч було зіграно у польському Вроцлаві.

Новини футболу

21 травня в іспанському Більбао на стадіоні "Сан-Мамес" у фінальному матчі цьогорічної Ліги Європи зустрілися англійські клуби "Тоттенхем" та "Манчестер Юнайтед". Перемогу з рахунком 1:0 вдалося здобути лондонському клубу.

"Тоттенхем" востаннє здобував єврокубковий трофей у 1984 році - Кубок УЄФА. А 2008-го клуб виграв останній трофей - Кубок англійської ліги. Після цього команда програла чотири фінали - три у Кубку ліги (2009, 2015, 2021), один у Лізі чемпіонів (2019), де поступилася "Ліверпулю".

Таким чином "Тоттенхем" отримав право виступити в основному раунді Ліги чемпіонів 2025/26.

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