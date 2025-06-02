Через війну клуби вирішили знову не проводити традиційний матч-відкриття сезону - Суперкубок України.

Напередодні визначились всі клуби-учасники Української Прем'єр-ліги сезону 2025/26, у якому братимутьть участь 16 команд. Він має стартувати 2 серпня 2025 року, а завершитись у травні 2026 року.

До Прем'єр-ліги вперше в історії потрапили "Епіцентр" Кам’янець-Подільський та СК "Полтава", які посіли відповідно перше та друге місця у Першій лізі.

Також повернувся до еліти українського футболу харківський "Металіст 1925", який посів третє місце та виграв плейоф у "Лівого Берега" (1:0, 1:0). В УПЛ відбудеться дебют "Кудрівки", яка зайняла 4-ту сходинку в Першій лізі та перемогла "Ворсклу" в перехідних матчах (1:2, 1:0, пен. 4:3).

Відео дня

В свою чергу з УПЛ вилетіли "Інгулець" та Лівий Берег", "Чорноморець", а також "Ворскла", яка вперше вибула з вищого дивізіону після 29 поспіль сезонів.

Варто зазначити, що діючим чемпіоном є київське "Динамо", яке у цьому сезоні здобуло 17-й титул УПЛ та 30-й загалом у внутрішніх чемпіонатах. Через війну клуби вирішили знову не проводити традиційний матч-відкриття сезону - Суперкубок України.

Клуби-учасники УПЛ 2025/26

"Динамо", "Олександрія", "Шахтар", "Полісся", "Кривбас", "Карпати", "Зоря", "Рух", "Верес", "Колос", "Оболонь", ЛНЗ , "Епіцентр", "Полтава", "Металіст 1925", "Кудрівка".

УПЛ. Перехідний плейоф

Матчі-відповіді

13:00. Ворскла Полтава - Кудрівка - 0:1, пен. 3:4 (перший матч - 2:1)

Гол: Олексій Литовченко, 9

15:30. Металіст 1925 Харків - Лівий Берег Київ - 1:0 (перший матч - 1:0)

Гол: Владислав Калитвинцев, 90

Новини українського футболу

Донецький "Шахтар" буде грати у першому раунді кваліфікації наступного розіграшу Ліги Європи. Про це стало відомо за підсумками фіналу Кубка Хорваті. "Гірники" гарантували собі місце в кваліфікації Ліги Європи завдяки перемозі в Кубку України з футболу, де вони обіграли київське "Динамо".

Через перемогу "Рієки" над "Славен Белупо" вакантне місце здобув клуб "Динамо" Загреб, який випереджає "Шахтар" у клубному рейтингу серед команд, що мали розпочинати турнір з кваліфікації. У Лізі Європи "Шахтар" розпочинатиме з першого раунду кваліфікації.

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