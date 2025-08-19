WBO дала Усику відстрочку через травму спини.

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик отримав відстрочку від WBO для бою за захист свого титулу проти новозеландця Джозефа Паркера.

Як пише Sky Sports, Усик звернувся до WBO з приводу відтермінування захисту чемпіонських титулів проти Паркера в середині серпня. Підставою для цього стала давня травма спини Усика, що позначилася на його здоров'ї.

У результаті, як пише видання, WBO пішла назустріч Усику і надала відтермінування для переговорів із командою Паркера про проведення обов'язкового бою із захисту чемпіонських титулів. При цьому про який саме термін ідеться, в організації не уточнюють.

Директор команди Усика Сергій Лапін наголосив, що Усик "заслужив" на відновлення після виснажливих поєдинків і припустив, що боксер "не поспішатиме" зі своєю кар'єрою.

"Чемпіон заслужив шанс дати своєму тілу відновитися від наслідків виснажливого тренувального режиму, а також травм, які дуже часто невидимі для зовнішнього світу. І, простіше кажучи, просто відпочити і провести свій час із сім'єю", - сказав Лапін.

Він наголосив, що Усик "заслужив право обирати власне майбутнє, а також час, який йому потрібен для ухвалення такого рішення".

Зі свого боку промоутер Паркера Девід Хіггінс заявив Sky Sports, що команда Усика не веде жодних переговорів.

"Вся справа в тому, що Усик не хоче захищати свій титул чемпіона світу WBO. Ось таке відчуття", - заявив він.

Нагадаємо, після поєдинку з Дюбуа Усик зобов'язаний провести захист титулу WBO проти Паркера, інакше ризикує втратити пояс. Очікується, що переговори про цей бій почнуться вже найближчим часом.

При цьому Усик може відмовитися від бою. У такому разі, українському боксерові доведеться скласти пояс WBO, в результаті чого він втратить звання абсолютного чемпіона світу.

Як можливі варіанти наступного бою розглядається також третій бій проти Тайсона Ф'юрі або поєдинок з американським блогером Джейком Полом за правилами MMA.

