Олівер віддав перевагу Усику.

Колишній чемпіон Європи з боксу Спенсер Олівер відповів, як, на його думку, міг би закінчитися поєдинок між абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком та іншим легендарним українським боксером Володимиром Кличком.

Як пише sport.ua, Олівер без сумнінвів віддав перевагу Усику.

"Хто б переміг у бою Олександр Усик - Володимир Кличко? Я віддаю перевагу Усику, думаю, він би зумів здолати праймового Кличка", - сказав боксер.

Нагадаємо, Олександр Усик у поєдинку з Даніелем Дюбуа нокаутував суперника в п'ятому раунді і вдруге став абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі.

Володимир Кличко - колишній чемпіон світу з боксу у важкій вазі за версіями WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015), WBA (2011-2015). За всю свою кар'єру переміг 23 боксерів за титул чемпіона світу у важкій вазі. Також, Кличко володів титулом чемпіона світу протягом 4382 днів (12 років), що є найкращим показником за всю історію важкого дивізіону.

Раніше Всесвітня боксерська організація (WBO) офіційно розпорядилася про проведення переговорів щодо обов'язкового титульного бою Усика з Джозефом Паркером. Повідомляється, що у нашого спортсмена є всього 30 днів, щоб досягти угоди з Паркером.

Також директор команди Усика Сергій Лапін розповів, що розглядаються кілька варіантів наступного бою, серед них - поєдинок з американським блогером Джейком Полом за правилами MMA.

Також ми писали про те, що колишній чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі заявив, що збирається повернутися на ринг наступного року, водночас він назвав двох боксерів, з якими не битиметься ні за які гроші.

