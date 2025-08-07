'Я переїду українця': американський супертяж натякнув на бій з Усиком

Джаррелл Міллер упевнений, що здатен зламати непереможного чемпіона з України — якщо пройде повноцінну підготовку.

Скандально відомий американський супертяж Джаррелл Міллер (26–1–2, 22 KO) зробив гучну заяву про готовність вийти проти абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика (24–0, 15 KO).

"Я впевнений, що легко зможу побити Усика. Мені потрібно нормально потренуватися та провести повноцінний табір, щоб перемогти його. Я переїду українця. Він матиме величезні проблеми. Він завжди має труднощі, коли його суперники опускають підборіддя і йдуть в жорсткий бій" — заявив Міллер, підкреслюючи, що стилістично він є незручним суперником для Усика, пише SPORT.UA.

Американець вважає, що агресивна, жорстка манера ведення бою здатна зламати чемпіона, особливо якщо йому "не давати дихати". Він також вказав, що Усик має труднощі з боксерами, які не бояться тиску.

Що відомо про Джарелл Міллера

Міллер востаннє боксував у серпні 2024 року проти Енді Руїса — поєдинок завершився нічиєю. Єдиної поразки американець зазнав у грудні 2023 року, коли був нокаутований Даніелем Дюбуа в десятому раунді. Незважаючи на це, Міллер зберігає впевненість у своїх силах і має в послужному списку перемоги над відомими супертяжами: Джеральдом Вашингтоном, Лукасом Брауном, Томашем Адамеком та іншими.

Поки Усик готується до захисту титулів або потенційного реваншу з Тайсоном Ф'юрі, слова Міллера можуть стати початком нової інтриги у світі боксу.

