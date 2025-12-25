Гімнаст Ковтун вперше відреагував на критику з боку українців через зміну громадянства

До Хорватії Ковтун з тренеркою переїхали з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Срібний призер Олімпійських ігор-2024 Ілля Ковтун відповів, що думає про критику з боку українського суспільства через його рішення відмовитися від виступів за збірну України та змінити громадянство. На це питання він відповів в інтерв'ю Net.hr.

З літа цього року 22-річний уродженець Черкас почав представляти Хорватію. В цю країну він переїхав після початку повномасштабного вторгнення Росії. Ковтун зазначив, що з нетерпінням чекає свого дебюту під прапором цієї країни.

Спортсмен заявив, що приймає різну реакцію українців на його вчинок.

"Реакція на мій переїзд з України була різною: була трохи нормальною, була трохи негативною. Це все зрозуміло, враховуючи ситуацію в моїй країні. Я це приймаю, для мене все нормально. Ми хотіли залишитися нормальними людьми – і ми ними залишилися", - заявив гімнаст.

Ковтун поділився, що його чудово прийняли в Осієку, де він наразі живе. Також він додав, що продовжить співпрацю зі своєю тренеркою Іриною Горбачовою.

"Мені було легше вивчити мову, тому що я молодший, тренеру тут було трохи складніше, але все добре. Як і раніше, ми тепер працюємо разом і плануємо наше спортивне життя разом, тож я можу сказати, що все чудово. Я дуже радий, тому що мене дуже добре прийняли, починаючи із залу і закінчуючи людьми в місті", - сказав він в інтерв'ю.

За словами гімнаста, йому було важко це зробити, але це рішення було пов'язано з ситуацією в Україні. Ковтун додав, що йому довелося його ухвалити задля свого життя та майбутнього.

Зеленський позбавив стипендій деяких спортсменів

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України видав указ, яким Сергія Бубку та Яну Клочкову позбавлено державних стипендій. Народний депутат від "Слуги народу", перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту Жан Беленюк коментуючи це рішення, пояснив, що державну стипендію не можуть отримувати ті спортсмени, які фактично не проживають в Україні. За словами Беленюка, ця стипендія є пожиттєвою, але діє за умови виконання певних вимог.

Також ми писали, що також 24 грудня Зеленський підписав ще один указ, яким позбавлено президентської стипендії також чемпіонку Європи зі стрибків у воду Софію Лискун, а також її тренерку Олександру Сендзюк. 23-річна спортсменка Лискун родом із тимчасово окупованого Луганська. Вона вирішила отримати громадянство Росії нібито "через проблеми з тренерами". Відомо, що перша її тренерка переїхала до Москви.

