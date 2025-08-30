Ймовірно, Дюбуа повернеться на ринг у грудні 2025 року.

Френк Воррен, промоутер британського боксера Даніеля Дюбуа заявив, що колишній чемпіон світу повернеться на ринг. Його слова цитує The Ring.

За словами Воррена, наступний бій Дюбуа сподобається глядачам. Це буде перший поєдинок британця після поразки від українця Олександра Усика в ніч з 19 на 20 липня, коли відбувся їхній бій за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

Воррен не назвав ні імені суперника, ні дати поєдинку. Проте раніше новий радник британця Сем Джонс говорив в ефірі SkySports, що його клієнт може повернутися на ринг уже в грудні 2025 року.

Відео дня

Тоді ж Джонс сказав, що Дюбуа розчарований своїм виступом у поєдинку з Усиком. За його словами, британцеві необхідно замінити тренера.

Інші новини боксу

Раніше абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик увійшов до списку найбагатших боксерів в історії за версією GiveMeSport. Він виявився єдиним українцем, який опинився в цьому рейтингу.

Крім того, колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Девід Хей назвав єдиного боксера, який міг би перемогти Усика. За його словами, це британець Дерек Чісора. Проте Усик уже перемагав Чісору у 2020 році.

Вас також можуть зацікавити новини: