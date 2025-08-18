За його словами, саме цей британець може завдати українцеві найбільшу кількість проблем.

Колишній британський чемпіон світу в суперважкій вазі Девід Хей назвав єдиного боксера, який міг би завдати найбільше проблем українському абсолютному чемпіону Олександру Усику. Цікавим у цій ситуації є те, що цього бійця Усик уже перемагав у 2020 році.

"Щиро кажучи, єдина людина, яка прямо зараз може це зробити, дивлячись на нещодавні виступи і те, коли вони билися один з одним - це Дерек Чісора", - наголосив Хей в інтерв'ю Boxing Social.

За його словами, саме у Чісори був "найкращий шанс" у протистоянні з Усиком. Цей боксер "тиснув" і "виграв більше раундів, ніж будь-хто інший". Останні три бої Чісора виграв - у серпні 2023 року Джеральда Вашингтона, у липні 2024-го - Джозефа Джойса, у лютому 2025-го - Отто Валліна.

Також Хей заявив, що у Чісори такий стиль, який він сам ненавидить, адже британець змушує суперників битися кожну секунду.

"Це кошмар, це дійсно виснажує, і Усик не був готовий до цього. Усик видерся, але з того часу, схоже, що йому стало більш комфортно. Ніхто інший не намагався боксувати з Олександром, навантажувати його, як робив Чісора", - підкреслив Хей.

Раніше УНІАН повідомляв, що є один молодий боєць, який "розніс" би українця. Принаймні, таку думку висловив Тайсон Ф'юрі, який двічі програв Усику. За його словами, старий спортсмен ніколи не зможе протистояти молодому.

Однак є й більш надійне джерело, обізнане в тому, хто дійсно може стати наступним суперником Олександра. Зокрема, Усик може вийти на ринг із Джозефом Паркером, Тайсоном Ф'юрі або з Джейком Полом.

