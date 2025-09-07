Раніше український чемпіон запросив відтермінування на ведення перемовин з Паркером.

Нещодавно Всесвітня боксерська організація (WBO) зобовʼязала українського боксера Олександра Усика провести свій наступний бій проти новозеландця Джозефа Паркера.

Український чемпіон запросив відтермінування на ведення перемовин з Паркером. У якості причини він назвав травму. WBO схвалила цей запит.

Організація офіційно повідомила, що Усик отримав відтермінування на 90 днів. Варто зазначити, що відлік цього терміну починатиметься з 9 серпня 2025 року.

Тим часом Джозефу Паркеру дали дозвіл на бій проти англійського боксера Фабіо Вордлі. Він відбудеться 25 жовтня.

Олександр Усик буде зобовʼязаний вийти на ринг проти переможця цього поєдинку без будь-яких проміжних боїв.

