Формула-1 проводитиме свої перегони в Монако до 2035 року включно. Сторони уклали відповідну угоду.

Перегони входять до програми чемпіонату світу Формули-1 з 1950 року. "Вулиці Монако наповнені звуками Формули-1 з найперших днів існування цього виду спорту, тому я радий оголосити про подовження цього фантастичного заходу до 2035 року", - заявив президент і генеральний директор Формули-1 Стефано Доменікалі.

Він додав, що "це культові перегони, улюблені всіма гонщиками та вболівальниками, з унікальною атмосферою завдяки своєму розташуванню в найгламурнішому князівстві світу".

Мішель Боері, президент Автомобільного клубу Монако, своєю чергою, зазначив, що ця угода підтверджує відданість організації всесвітньо відомого перегонового вікенду для вболівальників, які приїжджають з усього світу, щоб відвідати Гран-прі Монако.

Гран-прі Формули-1 у Монако

Гран-прі Монако, одна з найбільш видовищних і тривалих перегонів у цьому виді спорту, включена до календаря Чемпіонату світу в перший рік Формули-1 в 1950 році.

Вузькі звивисті вулиці Монте-Карло вимагають від гонщиків максимальної майстерності та концентрації, а його гламур і унікальна атмосфера роблять його однією з найвідоміших спортивних подій у світі.

