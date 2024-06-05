Мексиканський гонщик приєднався до команди наприкінці 2020 року.

Пілот Формули-1 Серхіо Перес продовжив контракт із командою Red Bull. Про це повідомила сама команда у соцмережі Х.

"Ми раді повідомити, що Серхіо Перес підписав продовження свого існуючого контракту на два роки", – йдеться у повідомленні.

Мексиканський гонщик приєднався до команди наприкінці 2020 року. У сезоні 2021 він посів 4 місце у чемпіонаті. У сезоні 2022 року Перес був третім, а в 2023 році – другим.

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У сезоні 2024 Перес тричі фінішував другим, по одному разу – на 3, 4, 5 та 8 позиціях. У восьмому гран-прі сезону, яке відбувалося в Монако, Серхіо Перес зійшов з гонки ще на її початку через серйозну аварію на трасі.

Хто з пілотів Формули-1 виступатиме у 2025 році

Вже відомо, що у складі команди Ferrari в наступному сезоні виступатиме британський семиразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Хемілтон та гонщик з Монако – Шарль Леклер.

Red Bull має контракт із Серхіо Пересом та чинним чемпіоном світу – нідерландським пілотом Максом Ферстаппеном.

У команді Mercedes залишається британець Джордж Рассел, який зараз є напарником Хемілтона. McLaren представлятимуть британець Ландо Норріс та австралієць Оскар Піастрі.

Свої контракти з командами продовжили пілот Aston Martin Фернандо Алонсо та гонщик Williams Алекс Албон. Водночас команда Sauber підписала на наступний сезон гонщика Haas Ніко Хюлькенберга.

Доля інших гонщиків на наступний сезон поки що невідома.

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