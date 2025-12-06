У грі проти "Торонто Репторз" Леброн набрав вісім очок, передавши останній пас партнеру по команді.

Вперше з 2007 року американський баскетболіст Леброн Джеймс, який має титул найкращого баскетболисту світу, не набрав за гру понад 10 очок. У грі його команди "Лос-Анджелес Лейкерс" проти "Торонто Репторз" Леброн набрав вісім очок. Таким чином, він перервав 18-річну серію результативних матчів, повідомило Суспільне.Спорт.

До того Джеймс мав серію з 1297 ігор регулярного сезону НБА, у яких набирав 10 та більше очок. Серія тривала майже 19 років - Леброн розпочав її у січні 2007 року.

У грі проти "Торонто Репторз" Джеймс також міг завершити матч із двозначною результативністю, однак наприкінці матчу віддав пас одноклубнику Руї Хачімурі, і той зробив переможний кидок.

Відео дня

"Я поруч з "Лейкерс" вже вісім років та я завжди роблю правильний крок. Все, що має значення, - це виграти, програти чи зіграти внічию. Це мій принцип, так мене вчили грати, і так я грав усю кар’єру. Тут немає місця для сумнівів. Не роблю це [матчі в 10+ очок] звичкою", - прокоментував гравець своє рішення не йти самотужки вирішувати долю матчу.

На запитання, чи відчуває він щось через завершення серії, Леброн відповів з усмішкою: "Нічого. Ми виграли".

Більше про Леброна Джеймса

Як писав УНІАН, Джеймс, дебютував в НБА в 2003 році, вже у 2021 році став першим баскетболістом-мільярдером в історії. За підрахунками журналістів, його офіційна зарплата і доходи від рекламних контрактів перевершили цю сумму.

Станом на 2025 рік Леброн Джеймс посідає шосте місце у рейтингу найбагатших спортсменів світу. Його річний дохід оцінюють у 133,8 млн доларів.

Вас також можуть зацікавити новини: