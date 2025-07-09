Горнер став керівником команди Формули-1 Red Bull Racing у 2005 році.

Red Bull Racing звільнила Крістіана Горнера з посади керівника команди. Про це повідомляє Sky News.

У виданні нагадали, що Горнер став керівником команди Red Bull Racing 2005 року, залишаючись керівником команди у Формулі-1, який працює найдовше.

Зазначається, що причиною звільнення могли стати звинувачення Горнер в неналежній поведінці однієї зі співробітниць команди, які були висунуті проти нього в лютому 2024 року. Вони були відхилені після апеляції.

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"Ми хотіли б подякувати Крістіану Горнеру за його виняткову роботу протягом останніх 20 років. Завдяки його невтомній самовіддачі, досвіду, знанням та інноваційному мисленню він зіграв важливу роль у становленні Red Bull Racing як однієї з найуспішніших і найпривабливіших команд у Формулі-1. Дякую за все, Крістіане, ти назавжди залишишся важливою частиною історії нашої команди", - йдеться в заяві Red Bull Racing.

У Red Bull Racing оголосили, що новим керівником команди стане Лоран Мекіс, який із 2018 до 2023 року працював у Scuderia Ferrari. На посаду, що звільнилася, замість Мекіса призначено Алана Пермейна, який обіймав посаду спортивного директора команди Alpine Formula One.

Нагадаємо, що в сезоні 2025 року команда Red Bull Racing посідає четверте місце в кубку конструкторів. Колектив лідирував у чемпіонаті з 2010 по 2013 рік, а також з 2022 по 2023 рік.

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Нагадаємо, що 2022 року Міжнародна автомобільна федерація (FIA) скасувала Гран-прі Сочі через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Цього року Гран-прі на гоночній трасі в Сочі мало стати останнім. Починаючи з наступного сезону перегони планували почати проводити на автодромі "Ігора Драйв" під Санкт-Петербургом.

Крім того, великий британський підприємець Берні Екклстоун, який керував Формулою-1 з 1978 до 2017 року, у 2022 році розкритикував президента України Володимира Зеленського і публічно підтримав російського диктатора Володимира Путіна. У відповідь на це керівництво Формули-1 заявило, що не підтримує позицію бізнесмена.

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