Керівництво Формули-1 вирішило скасувати Гран Прі Сочі.

Керівництво Формули-1 прийняло рішення скасувати Гран Прі Сочі, яке мало відбутися в цьому році через вторгнення військ РФ в Україну.

Про це рішення повідомляється на офіційному сайті Формули-1.

"Ми з сумом і шоком спостерігаємо за подіями в Україні і сподіваємося на швидке і мирне вирішення ситуації, що склалася.

У четвер ввечері Формула-1, FIA і команди обговорили позицію нашого виду спорту, і прийшли до висновку, з урахуванням думки всіх зацікавлених сторін, що проведення Гран-прі Росії в нинішніх умовах неможливо", - йдеться в заяві.

Додамо, що гонка цього року повинна була стати останньою на гоночній трасі в Сочі, де російський етап Ф1 проводився з 2014 року. Починаючи з наступного сезону Гран Прі планувалося проводити на автодромі "Ігора Драйв" під Санкт-Петербургом.

Нагадаємо, раніше чотириразовий чемпіон світу Формули-1 Себастьян Феттель заявив, що має намір бойкотувати Гран-прі Росії через те, що ця країна вторглася в Україну.

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