Себастьян Феттель висловився про ситуацію в Україні.

Знаменитий автогонщик і чотириразовий чемпіон світу Формули-1 Себастьян Феттель заявив, що має намір бойкотувати Гран-прі Росії через те, що ця країна вторглася в Україну.

"Сьогодні з ранку був шокований через новини в Україні. Це жахливо. Як ви знаєте, у нас в календарі є гонка в Росії, але я вважаю, що не повинен туди їхати. І не поїду туди.

Я не знаю, яка позиція У інших, але у мене саме така.

Зараз люди гинуть через безумця при владі", - наводить слова Феттеля Motorsport.

Формула-1 раніше заявила, що стежить за ситуацією, але рішення про скасування осіннього Гран-прі в Сочі ще не прийняла.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 лютого, о 5:00 Збройні Сили РФ почали інтенсивні обстріли підрозділів ЗСУ на сході України, завдали ракетно-бомбових ударів по аеродромах у Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об'єктах Збройних сил України. Водночас агресор почав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону.

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