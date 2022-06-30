Екс-глава Формули-1 Берні Екклстоун висловив підтримку кривавому диктатору Путіну.

Формула-1 опублікувала офіційну заяву у відповідь на скандальні висловлювання Берні Екклстоуна про війну в Україні, яку розв'язала РФ.

Напередодні британський бізнесмен публічно підтримав президента Росії Володимира Путіна і розкритикував президента України Володимира Зеленського.

"Коментарі, зроблені Берні Екклстоуном, є лише його особистим поглядом, і вони дуже різко контрастують з позицією сучасних цінностей нашого спорту",- сказано в офіційній заяві.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже 127-й день.

Формула-1 в перші ж дні війни засудила агресію РФ і оголосила про скасування Гран прі Росії.

Берні Екклстоун: що відомо