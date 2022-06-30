Формула-1 опублікувала офіційну заяву у відповідь на скандальні висловлювання Берні Екклстоуна про війну в Україні, яку розв'язала РФ.
Напередодні британський бізнесмен публічно підтримав президента Росії Володимира Путіна і розкритикував президента України Володимира Зеленського.
"Коментарі, зроблені Берні Екклстоуном, є лише його особистим поглядом, і вони дуже різко контрастують з позицією сучасних цінностей нашого спорту",- сказано в офіційній заяві.
Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже 127-й день.
Формула-1 в перші ж дні війни засудила агресію РФ і оголосила про скасування Гран прі Росії.
Берні Екклстоун: що відомо
- Берні Екклстоун - британський підприємець. Він керував Формулою-1 з 1978 по 2017 рік, після чого його звільнили.
- Його керівництво Формулою-1 супроводжувалося корупційними скандалами, кримінальними розслідуваннями і судовими справами через зв'язки з політиками з кримінальним підґрунтям.
- В своїх інтерв'ю бізнесмен не раз хвалив режими Адольфа Гітлера і Володимира Путіна.
- У жовтні 2014 року він був присутній на першому російському Гран-прі в Сочі і спостерігав за гонками з однієї ложі з Путіним.
- У 2019 році Екклстоун заявляв, що хотів би, щоб Путін захопив Європу.