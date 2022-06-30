Берні Екклстоун звинуватив Зеленського в тому, що не було нічого зроблено для запобігання війни.

Колишній керівник Формули-1 Берні Екклстоун виправдав злочини президента РФ Володимира Путіна і розкритикував президента України Володимира Зеленського.

Британський бізнесмен звинуватив Зеленського в тому, що не було нічого зроблено для запобігання війни.

"Це не було навмисною війною. Подивіться, як Америка вламлювалася в інші країни, які не мають нічого спільного з Америкою. Я абсолютно впевнений, що якби Україна хотіла правильно вийти з ситуації, вона могла б це зробити. Якщо подумати, нашому другові в Україні (Зеленському - прим.) було набагато простіше це все зупинити. Зеленський раніше був коміком, і, судячи з усього, має намір продовжувати цю професію, тому що якби він подумав і доклав достатньо зусиль для розмови з Путіним і вислухав би його, то міг би щось змінити. Упевнений, що якби Україна хотіла вийти з цієї ситуації належним чином, то зробила б це", - наводить слова Екклстоуна Mirror.

У 2019 році Екклстоун заявляв, що затулив би свого Путіна, якби хтось збирався його застрелити, адже він "хороший хлопець". У екс-глави Формули-1 запитали, чи відчуває він ті ж почуття зараз у зв'язку з війною в Україні, яку почала РФ.

"Я як і раніше готовий прийняти кулю за Володимира Путіна. Він першокласна людина.

Він вважав свої дії правильними і вважав, що зробить краще для Росії. На жаль, він, як і багато інших ділових людей, час від часу робить помилки. Але коли ти помиляєшся, то повинен зробити все, щоб виправити це. Ймовірно, він і сам думає про це. Не варто йому нагадувати. Упевнений, що він шкодує про затіяне", - заявив Екклстоун.

Також Екклстоун прокоментував розірвання угоди між формулою-1 і Гран-прі Росії, а також відсторонення російських спортсменів.

"Зараз я нічого не вирішую, але не впевнений, що розірвав би контракт, і вже точно не став би усувати російських атлетів, в тому числі і гонщиків, це неправильно. Вони не залучені в ситуацію і не повинні отримувати покарання", - резюмував Екклстоун.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до повномасштабного вторгнення. В цей же день знаменитий гонщик Формули-1 Себастьян Феттель заявив, що бойкотуватиме Гран-прі Росії через військову агресію РФ. Німець став першим гонщиком, хто зробив це. Пізніше Формула-1 оголосила про скасування Гран прі Росії.

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