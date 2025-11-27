Спортсмени не несуть відповідальності за рішення урядів чи інших національних установ, і наш обов'язок – захищати спорт і наших спортсменів, - заявив виконавчий комітет Федерації

Виконавчий комітет Міжнародної федерації дзюдо вслід за Білорусією зняв санкції і з Росії. Про це повідомляється на офіційному сайті Федерації.

В заяві йдеться, що МФД "пройшла період значного геополітичного тиску з виваженою відповідальністю, забезпечуючи подальшу єдність спільноти дзюдо та безпеку й справедливість змагань для всіх спортсменів усіх країн".

Далі там сказано, що після відновлення повного національного представництва білоруських спортсменів, МФД "вважає за доцільне дозволити участь російських спортсменів на рівних умовах".

Відео дня

В федерації сподіваються, що повернення спортсменів країни-агресора до міжнародного спорту "збагатить змагання".

"Історично Росія була провідною країною у світовому дзюдо, і очікується, що їхнє повне повернення збагатить змагання на всіх рівнях, водночас дотримуючись принципів МФД щодо справедливості, інклюзивності та поваги", - заявляють у виконкомі Федерації.

Також у заяві йдеться про те, що "дзюдо, що ґрунтується на цінностях миру, єдності та дружби, не може дозволити собі стати платформою для геополітичних цілей".

Тому Виконавчий комітет IJF проголосував за те, щоб дозволити російським спортсменам знову змагатися під своїм національним прапором, з гімном та емблемами, починаючи з турніру Великого шолома в Абу-Дабі 2025 року.

Участь Росії та Білорусі в спортивних змаганнях

Як повідомляв УНІАН, у травні поточного року, Міжнародна федерація дзюдо зняла санкції з білоруських спортсменів, що викликало протест і обурення в української федерації дзюдо. В нашій федерації заявили, що це рішення є "грубим порушенням рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету та ударом по принципах справедливості у спорті".

Разом з тим у в травні поточного року Міжнародний олімпійський комітет заборонив участь Росії в зимових Олімпійських іграх, що наступного року пройдуть в Італії з 6 по 22 лютого.

Вас також можуть зацікавити новини: