Відбувся матч 5-го туру цьогорічного розіграшу Ліги конференцій між мальтійським клубом "Хамрун Спартанс" та донецьким "Шахтарем". Поєдинок закінчився з рахунком 0:2 на користь "гірників".
Рахунок у матчі на 61-ій хвилині ударом головою після закиндання з центру забив Мейрелліш, а всього через три хвилини перевагу "Шахтаря" подвоїв Ізакі.
Ліга конференцій УЄФА. 5-й тур
"Хамрун Спартанс" - "Шахтар" - 0:2
Голи: Мейрелліш, 61, Ізакі, 64
"Хамрун Спартанс": Бонелло - Камендзулі, Б'єличич, Емерсон, Компрі - Чадженович, Гарсія, Коффі, Чорич, Мбонг - Смайлагич.
"Шахтар": Фесюн - Азарові, Бондар, Грам, Конопля - Ізакі, Назарина, Бондаренко - Педріньйо да Сілва, Мейрелліш, Лукас.
Гра пройшла у мальтійському місті Та-Калі. Таким чином українська команда набрала 12 очок і забезпечила собі місце в Топ-24.
Виступи "Шахтаря" у Лізі конференцій
До 5-ого туру "гірники" мали в своєму активі 9 очок з 12 та посідали 4-е місце серед 36 команд. Остання їх перемога у турнірі була над ірландським клубом "Шемрок Роверс".