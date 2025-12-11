Гра пройшла у мальтійському місті Та-Калі.

Відбувся матч 5-го туру цьогорічного розіграшу Ліги конференцій між мальтійським клубом "Хамрун Спартанс" та донецьким "Шахтарем". Поєдинок закінчився з рахунком 0:2 на користь "гірників".

Рахунок у матчі на 61-ій хвилині ударом головою після закиндання з центру забив Мейрелліш, а всього через три хвилини перевагу "Шахтаря" подвоїв Ізакі.

Ліга конференцій УЄФА. 5-й тур

"Хамрун Спартанс" - "Шахтар" - 0:2

Голи: Мейрелліш, 61, Ізакі, 64

"Хамрун Спартанс": Бонелло - Камендзулі, Б'єличич, Емерсон, Компрі - Чадженович, Гарсія, Коффі, Чорич, Мбонг - Смайлагич.

"Шахтар": Фесюн - Азарові, Бондар, Грам, Конопля - Ізакі, Назарина, Бондаренко - Педріньйо да Сілва, Мейрелліш, Лукас.

Гра пройшла у мальтійському місті Та-Калі. Таким чином українська команда набрала 12 очок і забезпечила собі місце в Топ-24.

Виступи "Шахтаря" у Лізі конференцій

До 5-ого туру "гірники" мали в своєму активі 9 очок з 12 та посідали 4-е місце серед 36 команд. Остання їх перемога у турнірі була над ірландським клубом "Шемрок Роверс".

