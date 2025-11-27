Гра відбулася в ірландському Дубліні на стадіоні Талла.

Було зіграно матч 4-го туру цьогорічного розіграшу Ліги конференцій, у якому зустрілись ірландський "Шемрок Роверс" та донецький "Шахтар". Поєдинок закінчився з рахунком 2:1 на користь українського клубу.

Рахунок у матчі на 23-ій хвилині відкрив Еліас: гравець пробив у дальній кут після чудової комбінації "гірників". На 77-ій хвилині гол зі штрафного забив Назарина, збільшивши перевагу своєї команди. На 87-ій хвилині Меллі вдалось відквитати один м'яч.

Ліга конференцій УЄФА. 4-й тур

"Шемрок Роверс" - "Шахтар" - 1:2

Голи: Меллі, 87 - Еліас, 23, Назарина, 77

Попередження: Лопеш, 76

"Шемрок Роверс": Макгінті - Грейс, Лопес, Клірі - О’Салліван, Гілі, Ньюджент (Меллі, 69), Воттс (Грін, 87), Грант - Геффні (Берк, 69), Макговерн (М. Нунан, 69)

"Шахтар": Фесюн - Азарові (Педріньйо Азеведо, 74), Матвієнко, Бондар, Вінісіус - Ізакі, Назарина, Криськів (Очеретько, 74) - Невертон (Конопля, 84), Еліас (Мейрелліш, 90+3), Лукас (Бондаренко, 74)

Гра відбулася в ірландському Дубліні на стадіоні Талла. Таким чином, після чотирьох турів "Шахтар" має 9 очок і зберігає непогані шанси на вихід до плейоф.

Виступи "Шахтаря" у Лізі конференцій

"Шахтар" на старті ЛК обіграв Абердін (3:2), поступився Легії (1:2) і виграв у Брейдабліка (2:0).

