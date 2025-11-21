Боксер Тайсон Ф'юрі, який двічі програв українцю Олександру Усику та оголосив про завершення своєї кар'єри, несподівано натякнув на повернення. Його промоутер Френк Воррен підтвердив, що боксер хоче ще одного бою з Усиком, пише The Sun.
"Бій, якого він насправді хоче, — це ще одна зустріч з паном Усиком, він цього дуже прагне. І це були чудові бої, дуже близькі бої, на які було цікаво дивитися. Я б подивився їх ще раз", - розповів Воррен.
Примітно, що Ф'юрі вважає, що він поводився в обох поєдинках з Усиком достойно.
"Я побив Усика двічі і світ це знає. Я поводився, чорт забирай, добре і пристойно. Я сприйняв це як справжній чоловік", – заявив Ф'юрі.
Примітно, що його заява пролунала після того, як цього тижня Усик відмовився від пояса WBO. Це дозволяє новому чемпіону Фабіо Вордлі зайняти титул, а Усика звільняє від обов'язкового бою з ним. Видання зауважило, що це рішення відкриває шлях Усику для третього поєдинку з Ф'юрі.
Олександр Усик: останні новини
Раніше УНІАН повідомляв, що український боксер Олександр Усик заявив, що має великі бізнес-амбіції. Він поділився, що хоче заробити 17 мільярдів доларів й додав, що йому цієї суми вистачить. Усик зазначив, що секретом його успіху є те, що йому постійно щастить. Боксер вважає себе фартовим. Він додав, що єдине, що він зробив в житті - збірав правильну команду навколо себе.
Також ми писали, що Усик увійшов до пʼятірки найбагатших боксерів усіх часів. В британському рейтингу він опинився на п'ятому місці, його статки оцінюються в $214 мільйонів. Перше місце в цьому рейтингу посів Флойд Мейвезер з сумою в $400 мільйонів.