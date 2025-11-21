Промоутер Ф'юрі заявив, що два його попередні бої з Усиком були чудовими й він би подивився їх ще раз.

Боксер Тайсон Ф'юрі, який двічі програв українцю Олександру Усику та оголосив про завершення своєї кар'єри, несподівано натякнув на повернення. Його промоутер Френк Воррен підтвердив, що боксер хоче ще одного бою з Усиком, пише The Sun.

"Бій, якого він насправді хоче, — це ще одна зустріч з паном Усиком, він цього дуже прагне. І це були чудові бої, дуже близькі бої, на які було цікаво дивитися. Я б подивився їх ще раз", - розповів Воррен.

Примітно, що Ф'юрі вважає, що він поводився в обох поєдинках з Усиком достойно.

"Я побив Усика двічі і світ це знає. Я поводився, чорт забирай, добре і пристойно. Я сприйняв це як справжній чоловік", – заявив Ф'юрі.

Примітно, що його заява пролунала після того, як цього тижня Усик відмовився від пояса WBO. Це дозволяє новому чемпіону Фабіо Вордлі зайняти титул, а Усика звільняє від обов'язкового бою з ним. Видання зауважило, що це рішення відкриває шлях Усику для третього поєдинку з Ф'юрі.

Раніше УНІАН повідомляв, що український боксер Олександр Усик заявив, що має великі бізнес-амбіції. Він поділився, що хоче заробити 17 мільярдів доларів й додав, що йому цієї суми вистачить. Усик зазначив, що секретом його успіху є те, що йому постійно щастить. Боксер вважає себе фартовим. Він додав, що єдине, що він зробив в житті - збірав правильну команду навколо себе.

Також ми писали, що Усик увійшов до пʼятірки найбагатших боксерів усіх часів. В британському рейтингу він опинився на п'ятому місці, його статки оцінюються в $214 мільйонів. Перше місце в цьому рейтингу посів Флойд Мейвезер з сумою в $400 мільйонів.

