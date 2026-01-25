'Дай четверту ковдру': син білоруських прокурорів висміяв промову Костюк

Під постом Костюк про те, що кияни залишилися без тепла та світла в -20 через російські атаки енергетики, Плишевський висміяв тенісистку.

11 січня у фіналі тенісного турніру в австралійському Брисбені українська тенісистка Марта Костюк, яка програла білорусці Аріні Соболенко, в промові під час нагородження відрегаувала на критичну ситуацію в енергетиці України внаслідок російських атак. Білорус Кирило Плишевський залишив образливі коментарі під цим дописом Костюк, повідомляє Радіо Свобода.

Зокрема, Костюк в промові зазначила, що в той час, коли на вулиці -20, в Києві через російські атаки по енергетиці тисячі людей залишилися без світла, опалення та води.

Українська тенісистка додала, що її сестра вдома спить під трьома ковдрами, бо в квартирі дуже холодно.

Згодом у соціальній мережі Threads Костюк подякувала людям за реакцію на її слова. Видання поділилося, що її пост зібрав 7 тисяч вподобайок. Вона наголосила, що це був її "свідомий вибір – постійно нагадувати людям, через що проходить Україна".

Проте, як зазначили журналісти редакції, під її дописом білорус Кирило Плишевський, який називає себе спортивним журналістом, зневажливо відреагував на слова тенісистки:

"Вкотре костючка зганьбилася і показала всьому світу свою дно–поведінку! тигриця Аріночка найкраща. костюк, йди сестрі дай четверту ковдру)))", - написав він.

Під іншим дописом українки, яка поділилася, що вже другу добу в неї немає ані світла, ані опалення й вона лежить під двома ковдрами та плаче від промови Костюк, Плишевський зазначив, що теністиска могла б перевезти сестру:

"Костюк така [значок клоуна. – прим. ред], хай свою сестру перевезе))) не буде мерзнути)))".

Журналісти видання встановили, що 26-річний Кирило Плишевський – син білоруських прокурорів. Зокрема, його мати Олена Плишевська понад 20 років працювала в Берестейській обласній прокуратурі, а батько - Олександр Плишевський також працівник прокуратури в системі Олександра Лукашенка.

Видання додало, що Кирило Плишевський навчався на платній формі юридичного факультету Білоруського державного університету і у 2020 році проходив навчальну практику в прокуратурі, але наразі пише спортивні статті для білоруських та російських видань.

Ситуація з енергетикою в Україні: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що мер Києва Віталій Кличко поділився, що внаслідок останньої російської атаки на Київ станом на неділю, 25 січня, 3 300 багатоповерхівок залишаються без тепла. Кличко зазначив, що водопостачання відновлене, а комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб повернути тепло в оселі жителів столиці.

Також ми писали, що російська армія вдарила по енергетичному об'єкту в Миколаївській області, в результаті чого поранений електромонтер. Відомо, що вибухами значно пошкоджено енергетичне обладнання обленерго. В "Миколаївобленерго" зазначили, що енергетики зараз не тільки проводять ремонти, а й постійно ризикують життям, бо працюють під загрозою обстрілів. Також в компанії поділилися, що постраждалий співробітник отримав поранення кінцівок й вони будуть слідкувати за його реабілітацією.

