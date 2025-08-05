Перемогу отримав дебютант цього турніру.

У вівторок, 5 серпня, у польському місті Люблін відбувся перший матч третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА, у якому "Динамо" зіграло з кіпрським "Пафосом".

До перерви рахунок залишився 0:0 - кияни створили кілька моментів, але зокрема удар захисника Владислава Дубінчака з лівого флангу влучив у стійку. Єдиний гол забив нападник Андерсон Сілва на 84-й хвилині після контратаки, що розпочалася після кутового "Динамо". Гра завершилася з рахунком 0:1 на користь "Пафоса".

Динамо: Нещерет, Тимчик, Попов, Михавко, Дубінчак, Михайленко, Бражко, Шапаренко, Ярмоленко, Ванат, Піхальонок.

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Запасні: Моргун, Ігнатенко, Вівчаренко, Яцик, Волошин, Караваєв, Кабаєв, Буяльський, Герреро, Біловар, Брагару, Пономаренко.

Пафос: Неофітос, Гольдар, Шуньїс, Лукассен, Палеас, Драгомір, Танкович, Пепе, Коррея, Оршич, Жажа.

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Нагадаємо, раніше було оголошено можливих суперників київського "Динамо" та донецького "Шахтаря" у раундах плей-оф єврокубків.

Також відбувся матч-відповідь кваліфікації Ліги конференцій, у якому сербський "Партизан" приймав українську "Олександрію". На жаль, українська команда зазнала нищівної поразки з рахунком 0:4. Першу, домашню зустріч, "Олександрія" також програла - 0:2.

Крім того, пройшов другий матч другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи, в якому донецький "Шахтар" зустрівся з турецьким "Бешикташем". Українці здобули впевнену перемогу 2:0. У першій грі вони також були сильнішими - 4:2.

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