Українці відкрили рахунок на 28-й хвилині.

У вівторок, 29 липня, відбувся матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА, в якому зійшлися київське "Динамо" та мальтійський клуб "Хамрун Спартанс".

Поєдинок розпочався о 21:00 на польському стадіоні "Арена Люблін". У першому матчі "Динамо" впевнено виграло суперників із рахунком 3:0, тож до наступного протистояння підійшло в якості явного фаворита.

Вже на 28-й хвилині український нападник Владислав Ванат забив перший гол у матчі. За сім хвилин друге влучання реалізував півзахисник Володимир Бражко. Перший тайм закінчився рахунком 2:0 на користь "Динамо".

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На 82-й хвилині, у другій частині матчу, захисник Тарас Михавко вдало пробив по воротах суперників, забивши вже третій гол у напруженому матчі.

Динамо: Нещерет, Караваєв, Біловар, Михавко, Вівчаренко, Шапаренко, Бражко, Піхальонок, Кабаєв, Ванат, Волошин.

Запасні: Моргун, Попов, Яцик, Ярмоленко, Тимчик, Супряга, Герреро, Дубінчак, Брагару, Михайленко, Захарченко, Пономаренко.

Хамрун Спартанс: Бонелло, Камендзулі, Політо, Белічич, Компрі, Міхана, М.Гарсія, Чадженович, Мбонг, Шимкус, Коффі.

Запасні: Селіо, Мікаллеф, Шеррі, Лезербі, Тіун, Каміллері, Адранья, Едер, Джиле, ель-Фаніс, Хаджи, Емерсон.

Інші новини футболу

Як повідомляв УНІАН, раніше футболісти "Динамо", "Шахтаря", "Полісся" та "Олександрії" дізналися своїх потенційних суперників у наступних раундах єврокубків.

Минулого тижня у Стамбулі пройшов перший матч другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи, в якому турецький "Бешикташ" приймав донецький "Шахтар". Поєдинок завершився перемогою української команди з рахунком 4:2.

Тим часом клуби "Олександрія" та "Полісся" провели перші матчі кваліфікаційного етапу Ліги конференцій.

"Олександрія" на власному полі зазнала поразки від сербського "Партизана" з рахунком 0:2. Тим часом житомирське "Полісся" несподівано програло у домашньому матчі андорському клубу "Санта-Колома" - 1:2.

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