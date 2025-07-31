Гра пройшла в Белграді на полі "Стадіону Партизана".

Відбувся матч-відповідь кваліфікації Ліги конференцій, в якому зустрілися сербський "Партизан" та українська "Олександрія". У поєдинку українська команда зазнала розгромної поразки з рахунком 4:0. Домашню гру "Олександрія" також програла - 0:2.

Ліга конференцій. Кваліфікація

"Партизан" - "Олександрія" - 4:0

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Голи: Й. Мілошевич, 12, 20, 45, Вукотич, 63

Попередження: Стойкович, 45+3, Драгоєвич, 53 - Безерра, 45+3, Скорко, 46

Вилучення: Стойкович, 60 (друге попередження) - Беїратче, 10 (фол останньої надії), Ндіка, 58 (друге попередження)

"Партизан": Мілошевич - Роганович, Джурджевіч, Сімич, Стойкович - Драгоєвич (Янкович, 79), Карабельов (Вукотич, 46) - Костич (Сек, 62), Угрешич, Й. Мілошевич (А. Костич, 62) - Трифунович (Натхо, 84)

"Олександрія": Шевченко - Скорко, Кампуш, Беїратче, Тео Ндіка - Шостак (Ухань, 75), Мишньов (Смирний, 56) - Безерра, Козак (Боль, 20), Цара (Жота, 56) - Матеус (Кулаков, 46)

Гра пройшла в Белграді на полі "Стадіону Партизана".

Виступи українських клубів у єврокубках

Сьогодні відбувся повторний поєдинок другого раунду кваліфікації Ліги Європи між донецьким "Шахтарем" і турецьким "Бешикташем". Український клуб переміг з рахунком 2:0. Попередня зустріч закінчилась перемогою "гірників" 4:2. У третьому раунді кваліфікації ЛЧ "Шахтар" зіграє проти "Панатінаїкоса".

Житомирське "Полісся" провело матч-відповідь у кваліфікації Ліги конференцій проти андорської команди "Санта-Колома". Поєдинок закінчився з рахунком 4:1 на користь українського клубу. У попередньому матчі українська команда несподівано поступилася у домашньому матчі з рахунком 1:2, але за сумою двох матчів вийшла до наступного раунду.

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