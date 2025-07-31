Перший матч цих суперників завершився сенсаційною перемогою "Санта-Коломи" з рахунком 2:1.

Житомирське "Полісся" провело матч-відповідь у кваліфікації Ліги конференцій проти андорської команди "Санта-Колома". Поєдинок закінчився з рахунком 4:1 на користь українського клубу.

У попередньому матчі українська команда несподівано поступилася у домашньому матчі з рахунком 1:2.

У третьому колі кваліфікації ЛК житомирський клуб зустрінеться з сильнішим в парі "Пакш" - "Марібор".

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Виступи українських клубів у єврокубках

29 липня відбувся матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА, в якому зійшлися київське "Динамо" та мальтійський клуб "Хамрун Спартанс". У першому матчі "Динамо" впевнено виграло суперників із рахунком 3:0, а у другому повторило такий самий результат.

30 липня відбулися поєдинки-відповіді кваліфікації Q2 Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2025/26 років. Кіпрський клуб "Пафос" обіграв "Маккабі Тель-Авів" із рахунком 1:0 і таким чином став наступним суперником "Динамо" у третьому раунді відбору Ліги чемпіонів.

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