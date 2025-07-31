Наступні матчі відбудуться 5 і 12 серпня.

30 липня відбулися поєдинки-відповіді кваліфікації Q2 Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2025/26 років. Було визначено пари 3-го раунду відбору до основного етапу турніру.

Кіпрський клуб "Пафос" обіграв "Маккабі Тель-Авів" із рахунком 1:0. Переможець цього матчу стане наступним суперником київського "Динамо" у третьому раунді відбору Ліги чемпіонів. Матчі відбудуться 5 і 12 серпня.

Грецький "Панатінаїкос" і шотландський "Рейнджерс" зіграли з рахунком 1:1. Грецький клуб стане суперником донецького "Шахтаря" в Q3 Ліги Європи, якщо українська команда не втратить гандикап у два м'ячі.

Відео дня

Результати кваліфікації Q2 Ліги чемпіонів УЄФА:

"Карабах" (Азербайджан) - "Шелбурн" (Ірландія) - 1:0 (перший матч - 3:0);

"Мальме" (Швеція) - "РФШ" (Латвія) - 1:0 (перший матч - 4:1);

"Лудогорець" (Болгарія) - "Рієка" (Хорватія) - 3:1 д.в. (перший матч - 0:0);

"Стяуа" (Румунія) - "Шкендія" (Північна Македонія) - 1:2 (перший матч - 0:1);

"Маккабі Тель-Авів" (Ізраїль) - "Пафос" (Кіпр) - 0:1 (перший матч - 1:1);

"Ференцварош" (Угорщина) - "Ноа" (Вірменія) - 4:3 (перший матч - 2:1);

"Панатінаїкос" (Греція) - "Рейнджерс" (Шотландія) - 1:1 (перший поєдинок - 0:2);

"Брейдаблік" (Ісландія) - "Лех Познань" (Польща) - 0:1 (перший матч - 1:7);

"Ред Булл Зальцбург" (Австрія) - "Бранн" (Норвегія) - 1:1 (перший матч - 4:1);

"Серветт" (Швейцарія) - "Вікторія Пльзень" (Чехія) - 1:3 (перший матч - 1:0).

Пари Q3 Ліги чемпіонів УЄФА

Шлях чемпіонів:

"Мальме" (Швеція) - "Копенгаген" (Данія)

"Кайрат" (Казахстан) - "Слован Братислава" (Словаччина)

"Лех Познань" (Польща) - "Црвена Звезда" (Сербія)

"Лудогорець" (Болгарія) - "Ференцварош" (Угорщина)

"Динамо Київ" (Україна) - "Пафос" (Кіпр)

"Шкендія" (Північна Македонія) - "Карабах" (Азербайджан)

Шлях представників ліг:

"Ред Булл Зальцбург" (Австрія) - "Брюгге" (Бельгія)

"Рейнджерс" (Шотландія) - "Вікторія Пльзень" (Чехія)

"Ніцца" (Франція) - "Бенфіка" (Португалія)

"Фейєнорд" (Нідерланди) - "Фенербахче" (Туреччина)

Інші новини футболу

Раніше стало відомо, що український захисник Ілля Забарний наблизився до переходу до французького футбольного клубу "ПСЖ". Переможець Ліги чемпіонів та англійський "Борнмут", де наразі виступає футболіст, погодили майже всі умови угоди.

Крім того, 24 липня в рамках другого раунду кваліфікації Ліги Європи донецький "Шахтар" переміг турецький "Бешикташ". Поєдинок закінчився з рахунком 4:2.

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