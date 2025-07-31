Матч пройшов у Кракові на міській арені імені Генріка Реймана.

Відбувся повторний поєдинок другого раунду кваліфікації Ліги Європи між донецьким "Шахтарем" і турецьким "Бешикташем". Український клуб переміг з рахунком 2:0. Попередня зустріч закінчилась перемогою "гірників" 4:2.

Матч пройшов у Кракові на міській арені імені Генріка Реймана.

У третьому раунді кваліфікації ЛЧ "Шахтар" зіграє проти "Панатінаїкоса".

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Українські клуби у єврокубках

Житомирське "Полісся" провело матч-відповідь з андоррською "Санта-Коломою" в рамках 2-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. У першому поєдинку команда Руслана Ротаня програла менш статусному опоненту з рахунком 1:2. Однак на виїзді житомиряни розгромили суперника з рахунком 4:1 та пройшли до наступного раунду.

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