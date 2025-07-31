Відбувся повторний поєдинок другого раунду кваліфікації Ліги Європи між донецьким "Шахтарем" і турецьким "Бешикташем". Український клуб переміг з рахунком 2:0. Попередня зустріч закінчилась перемогою "гірників" 4:2.
Матч пройшов у Кракові на міській арені імені Генріка Реймана.
У третьому раунді кваліфікації ЛЧ "Шахтар" зіграє проти "Панатінаїкоса".
Українські клуби у єврокубках
Житомирське "Полісся" провело матч-відповідь з андоррською "Санта-Коломою" в рамках 2-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. У першому поєдинку команда Руслана Ротаня програла менш статусному опоненту з рахунком 1:2. Однак на виїзді житомиряни розгромили суперника з рахунком 4:1 та пройшли до наступного раунду.