Якщо "Динамо" пройде "Пафос", то зустрінеться з переможцем пари "Лех" (Польща) - "Црвена Звезда" (Сербія).

Відомі потенційні суперники київського "Динамо" та донецького "Шахтаря" в раундах плейоф в єврокубках.

Якщо "Динамо" пройде "Пафос", то зустрінеться з переможцем пари "Лех" (Польща) - "Црвена Звезда" (Сербія).

Якщо ж український клуб поступиться "Пафосу", то потрапить до Ліги Європи і зустрінеться з переможцем пари "Хамрун Спартанс" (Мальта) - "Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль).

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Якщо "Шахтар" пройде "Панатінаїкос", то зустрінеться з турецьким "Самсунспором". Якщо українська команда поступиться грекам, то потрапить до Ліги Конференцій.

Виступи українських клубів у єврокубках

29 липня відбувся матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА, в якому зійшлися київське "Динамо" та мальтійський клуб "Хамрун Спартанс". У першому матчі "Динамо" впевнено виграло суперників із рахунком 3:0, а у другому повторило такий самий результат.

31 липня іідбувся повторний поєдинок другого раунду кваліфікації Ліги Європи між донецьким "Шахтарем" і турецьким "Бешикташем". Український клуб переміг з рахунком 2:0. Попередня зустріч закінчилась перемогою "гірників" 4:2.

Житомирське "Полісся" провело матч-відповідь у кваліфікації Ліги конференцій проти андорської команди "Санта-Колома". Поєдинок закінчився з рахунком 4:1 на користь українського клубу. У попередньому матчі українська команда несподівано поступилася у домашньому матчі з рахунком 1:2. А от "Олександрія" двічі поступилась "Партизану" і вилетіла з турніру.

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