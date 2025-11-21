Ребров поділився, що обидва матчі Україна планує провести в межах одного стадіону та країни.

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров заявив, що наша країна не розглядає можливість проведення номінально домашніх матчів плей-офф відбору на Чемпіонат світу 2026 року на польських стадіонах. Таку заяву він зробив в ефірі УПЛ ТВ.

За результатами жеребкування, суперниками збірної України у відбірковому міні-турнірі стали Албанія, Швеція та Польща. У півфіналі "синьо-жовті" зіграють зі шведами, а в разі перемоги зустрінуться в матчі з сильнішою командою іншої пари.

Також жеребкування визначило, що обидва матчі українці зіграють на своєму полі. Від самого початку кваліфікації ЧС-2026 збірна України приймала всіх суперників у Польщі. Проте, Ребров запевнив, що Україна не збирається проводити матчі в Польщі, якщо фактичні господарі поля перебуватимуть зі збірною в одному міні-турнірі.

"Я думаю, 100%, якщо ми пройдемо, не будемо проти Польщі грати в Польщі. Це не нормально. Зараз ми обираємо, вчора тільки отримали суперників. Вирішуємо, де будемо проводити ці матчі", - розповів головний тренер збірної України.

Крім того, Ребров поділився, що обидва матчі Україна планує провести в межах одного стадіону і країни, адже дві гри відбудуться з різницею в п'ять днів. За його словами, це дасть змогу уникнути логістичних навантажень.

Раніше в Цюріху відбулося жеребкування плей-офф кваліфікації ЧС-2026 у зоні УЄФА. Стало відомо, що Україна зіграє зі збірною Швеції в першому матчі плей-офф за вихід на Чемпіонат світу-2026. Дата матчу - 26 березня 2026 року.

Крім того, Vipsg.fr писало, що французький футбольний клуб "ПСЖ" розглядає варіант купівлі нового центрального захисника через те, що українець Ілля Забарний "розчарував" їх. Повідомляється, що головний тренер парижан просить власників клубу придбати досвідченого центрбека, який зможе негайно давати результат на полі.

