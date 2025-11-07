'Навіть на маленькому острові': Роналду назвав себе популярнішим за Трампа

Футбольна суперзірка вважає себе найвідомішою людиною на планеті — навіть більш популярною, ніж американського президента.

Знаменитий португальський нападник Кріштіану Роналду зробив гучну заяву, але не про футбол, а про власну популярність. В інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану він сказав, що вважає себе найвідомішою людиною у світі, і навіть президент США Дональд Трамп, на його думку, поступається йому за популярністю.

"Давай влаштуємо дебати на весь світ. Хто відоміший — я чи Дональд Трамп? Я. Думаю, у всьому світі, навіть на маленькому острові, мене знають більше, ніж його. Думаю, у світі немає нікого більш відомого, ніж я", — заявив Роналду.

За свою блискучу кар’єру португалець забив 952 голи й, за даними IFFHS, є найкращим бомбардиром усіх часів. До його досягнень також входять п’ять Золотих м’ячів, п’ять перемог у Лізі чемпіонів і тріумф на Євро-2016 у складі збірної Португалії.

Відео дня

Раніше Роналду натякав на можливе завершення кар’єри, зазначивши, що "цей момент може настати скоро".

Новини футболу - це треба знати

Як повідомляв УНІАН, раніше знаменитий французький футболіст Антуан Грізманн назвав п'ятірку гравців, яких він вважає найкращими в історії футболу.

Зірка мадридського "Атлетіко" заявив, що вважає найсильнішим футболістом в історії свого співвітчизника Зінедіна Зідана, який 2004 року був визнаний УЄФА найкращим футболістом за останні 50 років. На друге місце Грізманн поставив аргентинця Ліонеля Мессі, з яким вони разом грали у складі "Барселони". Несподівано, у рейтингу нема Роналду.

Вас також можуть зацікавити новини: