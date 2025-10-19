Разом вони зароблять приблизно 945 мільйонів доларів протягом поточного сезону.

Зірка збірної Португалії та гравець саудівського "Аль-Насра" Кріштіану Роналду стане найбільш високооплачуваним футболістом світу у сезоні 2025-26.

Про це свідчить новий рейтинг від Forbes. За оцінками журналістів, у поточному сезоні заробіток Роналду в "Аль-Насрі" становитиме $230 млн. Рекламні контракти принесуть 40-річному спортсмену ще $50 млн, тож загальний прибуток – $280 млн.

Водночас 38-річний аргентинець Ліонель Мессі заробить значно меншу суму. Його прогнозований дохід сягне 130 мільйонів доларів.

На третій сходинці рейтингу опинився Карім Бензема. 37-річний француз, за прогнозом видання, у цьому сезоні заробить $104 млн.

Топ-10 найбільш високооплачуваних футболістів світу

1. Кріштіану Роналду, 40 років – $280 млн.

2. Ліонель Мессі, 38 років – $130 млн.

3. Карім Бензема, 37 років – $104 млн.

4. Кіліан Мбаппе, 26 років – $95 млн.

5. Ерлін Голанн, 25 років – $80 млн.

6. Вінісіус Жуніор, 25 років – $60 млн.

7. Мохаммед Салах, 33 роки – $55 млн.

8. Садіо Мане, 33 роки – $54 млн.

9. Джуд Беллінгем, 22 роки – $44 млн.

10. Ламін Ямаль, 18 років – $43 млн.

Разом десять найбагатших футболістів світу зароблять приблизно 945 мільйонів доларів протягом поточного сезону.

