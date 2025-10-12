Норвезька збірна тепер має максимальні 18 очок у шести турах відбору ЧС-2026.

Нападник збірної Норвегії з футболу Ерлінг Голанн оформив хет-трик у матчі з Ізраїлем (5:0) під час відбору на чемпіонат світу 2026 року. Як пише Opta, футболіст перетнув позначну у пів сотні голів за збірну Норвегії, тепер в активі форварда 51 забитий м'яч.

За словами журналістів, Голанну для 50 голів за збірну знадобилося всього 46 матчів.

Зазначається, що норвезький гравець досяг цієї ювілейної позначки у міжнародному футболі швидше за таких форвардів:

Відео дня

Неймар (знадобилося 74 матчі за Бразилію),

Кіліан Мбаппе (90 - Франція),

Роберт Левандовський (90 - Польща),

Ліонель Мессі (107 - Аргентина) ,

Кріштіану Роналду (114 - Португалія).

Тому тепер норвезька збірна має максимальні 18 очок у шести турах відбору ЧС-2026 та очолює свою групу. Голанн забив 12 голів у кваліфікації та йде першим у гонці бомбардирів.

Інші новини футболу

Раніше захисник збірної України Віталій Миколенко пояснив, чому збірна була засмучена після матчу з Ісландією. За його словами, особливого святкування після перемоги не було.

"Не скажу, що щось таке особливе було в роздягальні. Всі раді. Був дебют тільки у Велетня. Привітали його. Змішані відчуття були, бо пропустили три м'ячі і це дуже погано, так. У нас три очки на виїзді, тут завжди дуже важко було", - зазначив Миколенко.

Також повідомлялось, що зірка збірної України Георгій Судаков пропустить матч з Азербайджаном. Як стало відомо, футболіст пошкодив плече у матчі з Ісландією та був замінений на 39-й хвилині.

"На жаль, для мене цей збір завершився. Сподіваюсь на швидке відновлення. Хлопцям бажаю перемоги в наступному матчі", - повідомив Судаков.

Вас також можуть зацікавити новини: