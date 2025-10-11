За словами футболіста, це поганий показник, коли команда пропустила під час гри три м'ячі.

Захисник збірної України Віталій Миколенко заявив, що разом з іншими гравцями задоволений перемогою, яку вони здобули у матчі проти Ісландії, однак все ж були засмучені через три пропущені м'ячі. Слова футболіста передає журналіст UA-Футбол.

Він наголосив, що особливого святкування після перемоги не було.

"Не скажу, що щось таке особливе було в роздягальні. Всі раді. Був дебют тільки у Велетня. Привітали його. Змішані відчуття були, бо пропустили три м'ячі і це дуже погано, так. У нас три очки на виїзді, тут завжди дуже важко було", - додав Миколенко.

Водночас він зазначив, що заміни під час матчу позитивну вплинули на гру.

"Дуже класно стартували, але потім, коли вигравали 3:1, пропустили два м'ячі і було дуже важко знову забити. Але вийшли заміни й вони нам дуже допомогли, на мою думку, я так скажу. І дуже радий, що ми виграли цей матч", - підкреслив захисник української збірної.

Також гравець пояснив, чому команда втратила перевагу у матчі:

"Я так скажу, що по футбольному, коли ти виграєш завжди в два м'ячі, це ще важче. Тому що ти підсвідомо думаєш, що ти наче вже виграв цей матч, але тільки ти пропускаєш ще один м'яч, це вже різниця один, а вони на ходу, суперники. Такий дуже хороший рахунок, коли у два м'ячі виграєш".

Відомо, що під час гри Миколенко відзначився результативною передачею на Руслана Маліновського.

Загалом Україна вже набрала чотири очки після трьох турів та посідає друге місце у відбірковій групі, яку очолює Франція. Відомо, що французи у паралельному поєдинку перемогли збірну Азербайджу з рахунком 3:0.

У наступному турі відбору ЧС-2026 Україна 13 жовтня зіграє у Кракові проти Азербайджану.

Водночас стало відомо, що зірка збірної України пропустить матч з Азербайджаном. Йдеться про Георгія Судакова, який пошкодив плече у матчі з Ісландією та був замінений на 39-й хвилині.

"На жаль, для мене цей збір завершився. Сподіваюсь на швидке відновлення. Хлопцям бажаю перемоги в наступному матчі", - наголосив він.

