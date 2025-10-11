Футболіст сподівається на швидке відновлення.

Півзахисник збірної України Георгій Судаков не зіграє у матчі кваліфікації до чемпіонату світу-2026 проти Азербайджану. Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"На жаль, для мене цей збір завершився. Сподіваюсь на швидке відновлення. Хлопцям бажаю перемоги в наступному матчі", - зазначив Судаков.

Що відомо про травму українського гравця

Відомо, що футболіст пошкодив плече у матчі з Ісландією та був замінений на 39-й хвилині. Також він опублікував світлину, на якій можна побачити, як він одягнений у плечовий бандаж через травму.

Відео дня

"Сподіваюсь на швидке відновлення. Вітаю команду та всіх вболівальників з перемогою", - написав Георгій у своєму Telegram-каналі.

Інші новини футболу

Як писав УНІАН, 10 жовтня Збірна України вирвала перемогу у шаленому матчі відбору до Чемпіонату світу. Гра проти команди Ісландії закінчилася з рахунком 3:5 на користь "жовто-блакитних".

Відомо, що матч відбувся на стадіоні "Лейгардальсведлюр" в місті Рейк'явік. Після трьох зіграних турів збірна України займає другу сходинку у групі D відбору на Чемпіонат світу 2026 року.

Водночас головний тренер італійської "Роми" Джан П’єро Гасперіні висловився про стан Артема Довбика перед матчами відбору на ЧС. Він зазначив, що українець поступово набирає оптимальну форму, однак наголосив, що не хотів би відпускати гравця в збірну.

Однак Гасперіні все ж додав:

"Потрібно передати йому велику впевненість і почуття приналежності, він повинен знати, що команда з ним".

Вас також можуть зацікавити новини: