Водночас Гасперіні заявив, що йому шкода, що українець поїхав у збірну.

Головний тренер італійської "Роми" Джан П’єро Гасперіні розповів про стан нападника команди та збірної України Артема Довбика. За його словами, гравець поступово набирає оптимальну форму, однак Гасперіні наголосив, що не хотів би відпускати українця в збірну. Про це він сказав в інтерв'ю Corriero dello Sport.

"Мені шкода, що Довбик поїхав у збірну. Я бачу, що Довбик росте, фізично росте, і це найважливіше, тому що він, по суті, силовий гравець, як за будовою, так і за технічними характеристиками, і щоб бути результативним, він повинен бути в дуже хорошій формі. Я хотів би довести його до оптимальної форми, до переконання, що він здатний реалізувати свій потенціал. Ми працюємо в цьому напрямку", - запевнив тренер "Роми".

За словами Гасперіні, у Флоренції Довбик показав себе добре.

Відео дня

"Потрібно передати йому велику впевненість і почуття приналежності, він повинен знати, що команда з ним", - додав він.

Відомо, що після шести турів Серії А італійська команда посідає друге місце у таблиці з 15 очками (стільки ж балів у "Наполі"), але футболісти "Роми" поступаються лідеру за додатковими показниками.

Артем Довбик у цьому сезоні провів сім матчів, у яких забив один гол та віддав одну гольову передачу.

Водночас українська збірна свій наступник поєдинок кваліфікації чемпіонату світу-2026 проведе сьогодні, 10 жовтня, на виїзді проти Ісландії. Потім українці зіграють номінально домашній матч проти Азербайджану, який відбудеться у Кракові.

Останні новини футболу

Як писав УНІАН, один із головних захисників "Шахтаря" не потрапляє на поле через "важку" причину. Відсутність бразильського центрального захисника донецького "Шахтаря" Марлона Сантоса пояснюється проблемою із зайвою вагою.

"З того, що я знаю і про що дізнався, Марлон Сантос має повернутися на поле вже найближчим часом. У гравця була зайва вага, тому він не тільки своєю позицією, а й якоюсь аурою нагадував Ярослава Ракицького", - повідомив український журналіст Михайло Співаковський.

Водночас стало відомо, що "Шахтар" здобув перемогу у видовищному матчі старту Ліги конференцій. Зустріч з шотландським "Абердіном" закінчилася з рахунком 2:3 на користь українського клубу.

Вас також можуть зацікавити новини: