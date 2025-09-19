Головний тренер "МанСіті" був вражений успіхом футболіста.

Під час матчу першого туру основного етапу Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" обіграв Наполі (2:0). Зокрема норвезький форвард Ерлінг Голанн забив 50-й гол у ЛЧ, а зробив він це лише за 49 ігор, що є швидше за будь-кого в історії турніру. Про це пише BBC.

Відомо, що попередній рекорд встановив колишній нападник Манчестер Юнайтед та Реала Руд ван Ністелрой, який забив 50 м'ячів у Лізі чемпіонів за 62 гри.

Після матчу головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола прокоментував досягнення Голанна.

"Що я можу сказати? Цифри говорять самі за себе. Нам пощастило, що він у нас є. Просто хочу привітати його, бо він стоїть в одному ряду з такими бомбардирами, як [Руд] ван Ністелрой, [Роберт] Левандовський, а особливо з двома монстрами Кріштіану [Роналду] і [Ліонелем] Мессі, які грають вже 20 років. Те, що Ерлінг опинився там, - просто неймовірно", - зауважив він.

Зазначається, що Ерлінг Голанн забив у Лізі чемпіонів 8 голів у 6 матчах за "Зальцбург", 15 голів у 13 іграх за "Боруссію Дортмунд" та 27 голів у 30 матчах за "МанСіті".

Голанн грає за "Манчестер Сіті" з 2022 року, його контракт з клубом чинний до 2034 року.

