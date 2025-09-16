Останнім клубом, за який виступав 33-річний Рудько, був "Чорноморець".

Колишнього воротаря "Динамо", "Шахтаря" та низки інших футбольних клубів Артура Рудька затримали під час спроби незаконного перетину кордону.

Про це повідомляє Sport Arena. За неофіційною інформацією, зараз колишній голкіпер проходить базову військову підготовку в одному з навчальних центрів ЗСУ, йдеться в матеріалі.

Зазначається, що останнім клубом, за який виступав 33-річний Рудько, був "Чорноморець". Він покинув команду після закінчення минулого сезону.

