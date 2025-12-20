Рой Джонс-молодший сказав, хто є боксером №1 у світі після виходу у відставку Теренса Кроуфорда.

Легенда світового боксу і колишній абсолютний чемпіон світу в напівважкій вазі Рой Джонс сказав, хто, на його думку, зараз є найкращим боксером світу, незалежно від вагової категорії.

Так, в інтерв’ю Fight Hub TV він заявив, що після виходу у відставку Теренса Кроуфорда номером один став українець Олександр Усик.

"Хто найкращий зараз? Якщо Теренс завершив кар'єру, то це Усик. Безсумнівно. Усик – найкращий. Якщо Теренс завершив кар'єру, то тепер це Усик", – сказав Джонс.

Нагадаємо, кілька днів тому американський боксер Теренс Кроуфорд оголосив про завершення боксерської кар'єри у віці 38 років.

Він залишає спорт з бездоганним рекордом без жодної поразки, зазначило видання. Кроуфорд - єдиний боксер ери чотирьох поясів, який став абсолютним чемпіоном у трьох різних вагових категоріях, а загалом володів титулами у п’яти вагових категоріях.

Кроуфорд оголосив про завершення кар’єри через три місяці після своєї перемоги над Саулем Альваресом, у якій він завоював звання абсолютного чемпіона у другій середній вазі та покращив свій рекорд до 42–0 (31 нокаут).

Раніше Олександр Усик назвав єдиного боксера, з яким він та брати Клички ніколи не зрівняються. Усик без вагань назвав ім'я Мухаммеда Алі.

Також УНІАН писав, що ймовірний бій Усика проти Тайсона Ф’юрі може зірватися через позицію дружини британського боксера. Вона наполягає на завершенні кар’єри боксера, адже він вже заробив величезні статки і не потребує ризикувати здоров’ям.

