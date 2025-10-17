У Британії побоюються, що присутність ізраїльських уболівальників може призвести до масових заворушень.

Фанатам ізраїльського клубу "Маккабі Тель-Авів" заборонили відвідувати матч проти британської "Астон Вілли" в основному етапі Ліги Європи-2025/26, який відбудеться в Бірмінгемі 6 листопада. Про це пише The Atheltic.

Зазначається, що Консультативна група з питань безпеки (SAG) повідомила про те, що вболівальники ізраїльського клубу не зможуть відвідати матч на стадіоні "Вілла Парк" через низку факторів, пов'язаних із безпекою.

У виданні додали, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер уже розкритикував це рішення. Проте британські організатори побоюються масових заворушень, які можуть виникнути через те, що в Бірмінгемі проживає велика кількість пропалестинськи налаштованих людей.

Міністр культури Великої Британії Іан Мюррей зазначив у розмові з журналістами, що це питання ще не закрите остаточно. Він поділився, що вже сьогодні, 17 жовтня, відбудеться зустріч державного секретаря з питань культури Лізи Ненді з Міністерством внутрішніх справ та іншими зацікавленими сторонами, щоб спробувати з'ясувати, як можна вирішити цю проблему.

Раніше в Росії створили незаконні клони українських футбольних клубів "Шахтар" (Донецьк) і "Зоря" (Луганськ). Зазначається, що російський клон донецького "Шахтаря" вже отримав схвалення на участь у футбольному чемпіонаті Росії.

Крім того, 13 жовтня національна збірна України здобула перемогу над збірною Азербайджану з рахунком 2:1. Це друга перемога України в рамках відбору в рамках відбору на Чемпіонат світу 2026 року.

